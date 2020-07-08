رئيس “شركة البحر الأحمر”: لا ننافس شرم الشيخ أو دبي.. ونتوقع 50% من سياحنا من أوروبا وآسيا

توقع الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، جون باغانو، أن يجذب مشروع البحر الأحمر زوارًا من السعوديين والأجانب، مناصفةً بين القسمين، مؤكدًا أن المشروع لا ينافس دبي أو شرم الشيخ والمنتجعات المصرية المطلة على البحر الأحمر مثل الغردقة، ويمتلك مقومات الجذب الخاصة به.
وقال إن فئات السياح التي ستزور المنطقة ستتنوع على مدار العام، حيث يُتوقع أن تكون أشهر الشتاء أكثر جذبًا للقادمين من أوروبا الغربية وآسيا من نظيرتها في فصل الصيف، وأن يجذب المشروع شريحة مختلفة من العملاء عن تلك التي تستقطبها المنتجعات المصرية الواقعة على البحر الأحمر، حيث يركز المشروع على نقاء البيئة وارتفاع مستوى الرفاهية.
من جانب آخر، أشار باغاتو إلى أنه لا يتوقع أن تشكل دبي تحديًا بالنسبة لوجهة البحر الأحمر السياحية، وفقا لـ”أربيان بيزنس”، مبينا أن المشروع جذب السياح في فصل الصيف، وهي الفترة التي تقل فيها أعداد السياح في دبي بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة . وفق “أخبار 24”.
وأوضح: “ستلعب أفضلية المناخ دوراً إيجابياً في اجتذاب المزيد من الزوار خلال الصيف، حيث المناخ المعتدل في منطقة البحر الأحمر، إذ يتراوح المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لدينا عند بداية الثلاثينيات، ولا نمر بفترات من الحر الشديد”.
وحول السياحة الداخلية، عبر الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر عن ثقته في أن يجذب المشروع أعدادًا كبيرة من السياح السعوديين الذين يضطرون لقضاء عطلاتهم في دبي أو البحرين لغياب الخيارات المحلية.