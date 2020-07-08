بعد مطالبة الولايات المتحدة الطلاب الأجانب بمغادرة البلاد.. كم يبلغ عددهم؟ وكم نسبة السعوديين؟

طالبت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية أول أمس (الإثنين)، الطلاب الأجانب بالجامعات والمدارس الأمريكية، الذين تحولت دروسهم إلى التعلم عبر الإنترنت بشكل كامل بسبب جائحة “كورونا”، بمغادرة البلاد.
ووفقا لبيانات معهد التعليم الدولي في الولايات المتحدة، بلغ عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في البلاد خلال عام 2018/ 2019، نحو 1.09 مليون طالب، ما يعادل 5.5 % من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة.
ويمثل الطلاب الصينيون العدد الأكبر من الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة بنحو 369.5 ألف طالب، يليهم الطلاب من الهند وكوريا الجنوبية بنحو 202 ألف طالب و52.2 ألف طالب على التوالي.
وجاء الطلاب السعوديون في المركز الرابع بنحو 37.1 ألف طالب، ما يعادل 3% من إجمالي الطلاب الأجانب الدارسين بالولايات المتحدة.
أهم 10 بلدان من حيث عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة الأمريكية
تطور عدد الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية
وفق “أخبار 24”.