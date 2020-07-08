أوضح برنامج “رسوم الأراضي البيضاء”، أنه صرف 25 مليون دولار، في المرحلة الثالثة من استكمال وتنفيذ إيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب مطار الرياض.
وأضاف أن هذه المبالغ تمثل جزءاً من إيرادات رسوم الأراضي التي جرى تحصيلها من الأراضي في المدن الخاضعة للرسوم في المرحلة الأولى من البرنامج.
وأوضح البرنامج، أن اللائحة التنفيذية للبرنامج تنص على ضرورة صرف إيرادات رسوم الأراضي على تنفيذ البنية التحتية والمرافق العامة في مشاريع الإسكان بالمدن الخاضعة للرسوم، مؤكداً أن لديه خطة متكاملة لتنفيذ ذلك، وأنه سيعمل في الفترة المقبلة على متابعة الاحتياجات في عددٍ من المشروعات السكنية.
يُذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، وبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الـ4 نحو 4500 أمر سداد لأراض بمساحة تتجاوز 411 مليون متر مربع.
وفق “أخبار 24”.