هل المتعافي من كورونا يعود للحياة الطبيعية دون احترازات؟.. متحدث “الصحة” يجيب

حذّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، المتعافين من فيروس كورونا “كوفيد 19” من تجاهل الاحترازات الصحية والزعم بأنهم أصبحت لديهم مناعة ضد الفيروس.
وأوضح أن الأبحاث لم تحدد حتى الآن مدى قوة المناعة للشخص وكم تبقى في جسمه وهل كل المتعافين أصبحت لديهم أجسام مضادة تحميهم وتُعتبر مناعة بالنسبة لهم.
وأشار، خلال رده على استفسار المغرد المختص في الإعلام الرقمي عبدالله الخريف، إلى أن المتعافي إذا تجاهل الاشتراطات الصحية يمكن أن ينقل الفيروس إلى أفراد عائلته.
ألتقيت بالدكتور “محمد العبدالعالي” لقاء خفيف ومختصر وسألته سؤالين غير مكررة من المتابعين في السناب عن #كورونا وهي👇🏼
– هل المتعافي من كورونا يستطيع العودة للحياة الطبيعية بدون احترازات بحجة انه عنده مناعة؟
– وش الرسالة للناس الي تتجنب المطاعم تماماً خوفاً من الفايروس؟#نعود_بحذر pic.twitter.com/GjKDpSfiWx
— عـبدالله الخريّف (@AbdullahK5) July 7, 2020
وفق “أخبار 24”.