منهم 24 متوفى في الرياض.. هذه أماكن الوفيات الـ 42 المعلن عنها اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2059 حالة وفاة.
وأوضحت أن المتوفين توزعوا في مدن المملكة، حيث توفي 24 شخصا في الرياض، و5 في جدة، واثنان في كل من مكة المكرمة وبريدة وتبوك، ومتوفى واحد في كل من أحد رفيدة والدمام والهفوف والباحة وعرعر والطائف وجازان.
يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 3036 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 220144 حالة. وفق “أخبار 24”.