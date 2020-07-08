المملكة ترشح المستشار محمد التويجري لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

أعلنت المملكة، اليوم (الأربعاء)، ترشيح المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
وأكدت بعثة المملكة لدى المنظمة إيمان المملكة الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظاماً قوياً يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.
كما أكدت أن المملكة تدرك أهمية الدور المحوري الذي تؤديه منظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية.وفق “أخبار 24”.
ويأتي ترشيح المستشار التويجري استشعارًا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة الـ20، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بالمجموعة لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وشغل التويجري العديد من المناصب القيادية، من أبرزها:
- وزير الاقتصاد والتخطيط
- عضو مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية
- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط
- الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي
- نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني
- رئيس برنامج التحول الوطني
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء
- رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص
- عضو مجلس إدارة شركة أرامكو
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عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة