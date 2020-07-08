“التعليم”: تسكين 520 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد

أعلنت وزارة التعليم الانتهاء من عملية تسكين أكثر من ٥٢٠ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.
وأوضحت أنها ستتيح اليوم (الأربعاء) لشاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية، من خلال نظام “فارس”، والذي يوضح الحالة الوظيفية لشاغل الوظيفة التعليمية قبل وبعد نفاذ اللائحة للرتبة المهنية، والراتب الأساسي، وصافي الراتب.
وأشارت إلى وجود رابط في النظام يستطيع من خلاله شاغلو الوظائف التعليمية التواصل مع الوزارة في حالة وجود أي ملاحظات على حالة الموظف.
وأضافت أنه بناءً على ما نصّت عليه لائحة الوظائف التعليمية، فقد تم نقل من يشغل المستويات الأول والثاني والثالث إلى رتبة (معلم/ مساعد معلم) وعددهم (61.020)، ونُقل من يشغل المستويين الرابع والخامس إلى رتبة (معلم ممارس) وعددهم (435.219). وفق “أخبار 24”.
كما تم نقل من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ 1441/4/19هـ، وكان من شاغلي المستوى الخامس أو الرابع إلى رتبة (معلم متقدم) وعددهم (17.382)، ونقل من يشغل المستوى السادس ممن حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ 19 /4 /1441هـ أو كان معيناً على هذا المستوى إلى رتبة (معلم متقدم) وعددهم (11.489).