نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التعليم”: تسكين 520 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد
09/07/2020   12:09 ص

“التعليم”: تسكين 520 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد

+ = -
729

أعلنت وزارة التعليم الانتهاء من عملية تسكين أكثر من ٥٢٠ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.

وأوضحت أنها ستتيح اليوم (الأربعاء) لشاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية، من خلال نظام “فارس”، والذي يوضح الحالة الوظيفية لشاغل الوظيفة التعليمية قبل وبعد نفاذ اللائحة للرتبة المهنية، والراتب الأساسي، وصافي الراتب.

وأشارت إلى وجود رابط في النظام يستطيع من خلاله شاغلو الوظائف التعليمية التواصل مع الوزارة في حالة وجود أي ملاحظات على حالة الموظف.

وأضافت أنه بناءً على ما نصّت عليه لائحة الوظائف التعليمية، فقد تم نقل من يشغل المستويات الأول والثاني والثالث إلى رتبة (معلم/ مساعد معلم) وعددهم (61.020)، ونُقل من يشغل المستويين الرابع والخامس إلى رتبة (معلم ممارس) وعددهم (435.219). وفق “أخبار 24”.

كما تم نقل من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ 1441/4/19هـ، وكان من شاغلي المستوى الخامس أو الرابع إلى رتبة (معلم متقدم) وعددهم (17.382)، ونقل من يشغل المستوى السادس ممن حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ 19 /4 /1441هـ أو كان معيناً على هذا المستوى إلى رتبة (معلم متقدم) وعددهم (11.489).

“التعليم”: تسكين 520 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885100976.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.