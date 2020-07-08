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أخبار محلية > غرامات مالية بأكثر من 8 ملايين ريال على شركات خالفت نظام الاتصالات
09/07/2020   12:11 ص

غرامات مالية بأكثر من 8 ملايين ريال على شركات خالفت نظام الاتصالات

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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأربعاء)، مجموعة من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، تضمنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت مبلغ 8 ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات.

وجاءت شركة الاتصالات السعودية “STC” ضمن مقدمي الخدمة المخالفين، ومعها شركات: اتحاد اتصالات “موبايلي”، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات “ليبارا موبايل”، وشركة اتحاد “فيرجن موبايل”.

وفرضت الهيئة غرامات مالية قدرها 3.3 مليون ريال بحق شركة الاتصالات السعودية “STC” ، وغرامة 1.4 مليون ريال بحق شركة “موبايلي”، كما فرضت غرامة 2.1 مليون ريال بحق شركة “زين”، و218 ألف ريال بحق شركة “ليبارا موبايل”، و200 ألف ريال بحق شركة “فيرجن موبايل”. وغرامات مالية قدرها 870 ألف ريال بحق عدد من المخالفين الآخرين. وفق “أخبار 24”.

غرامات مالية بأكثر من 8 ملايين ريال على شركات خالفت نظام الاتصالات

أخبار محلية
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