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أخبار محلية > بالفيديو.. شاب سعودي يعمل على صهريج مياه في عرعر: نظرة المجتمع ممتازة
09/07/2020   12:11 ص

بالفيديو.. شاب سعودي يعمل على صهريج مياه في عرعر: نظرة المجتمع ممتازة

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تحدث الشاب السعودي هايل العنزي عن عمله الخاص في نقل المياه باستخدام “الوايت”، منذ 6 سنوات، واصفا نظرة المجتمع له بأنها ممتازة.

وأوضح، في تقرير نشرته صحيفة “عكاظ”، أنه سعيد لأنه يكسب رزقه بالحلال، حيث إنه ليس موظفا، وأن تعامل الناس معه ممتاز وإيجابي، وأن ساعات عمله متنوعة، فهو يعمل صباحا وعصرا وكذلك في الليل حسب الطلب.

بالفيديو.. شاب سعودي يعمل على صهريج مياه في عرعر: نظرة المجتمع ممتازة

أخبار محلية
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