بالفيديو.. شاب سعودي يعمل على صهريج مياه في عرعر: نظرة المجتمع ممتازة

تحدث الشاب السعودي هايل العنزي عن عمله الخاص في نقل المياه باستخدام “الوايت”، منذ 6 سنوات، واصفا نظرة المجتمع له بأنها ممتازة.
وأوضح، في تقرير نشرته صحيفة “عكاظ”، أنه سعيد لأنه يكسب رزقه بالحلال، حيث إنه ليس موظفا، وأن تعامل الناس معه ممتاز وإيجابي، وأن ساعات عمله متنوعة، فهو يعمل صباحا وعصرا وكذلك في الليل حسب الطلب.
🎥 #فيديو| الشاب هايل العنزي يعمل على صهريج لتوزيع المياه بأحياء مدينة #عرعر، ويؤكد لـ #عكاظ: نظرة المجتمع ممتازة وأكسب رزقي بالحلال.
تقرير | ثامر قمقوم @tgamgoom #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظ https://t.co/JTehHJr0f0 pic.twitter.com/A64oRF4Eny
— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) July 8, 2020