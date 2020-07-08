كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم (الأربعاء)، عن عمليات إزالة آلاف الكتابات غير الحضارية، حفاظاً على النقوش القديمة بالمحافظة، وذلك من خلال فريق متخصص بقيادة مستشار الآثار والتراث في الهيئة أحمد العبودي.
ويشارك في تلك العمليات مجموعة من أبناء وبنات المحافظة، حيث تتم الإزالة بشكل موسع وممنهج وتدريجي عبر استخدام تقنية إزالة احترافية مرتكزة على النزع السلمي للكتابات دون إحداث حت صخري.
ويأتي ذلك حفاظاً على النقوش القديمة باستخدام السفح الرملي بمادة “سلكا الأمونيوم” حجمها 100 مكيروبايت، كما يتم تأمين مواد الصخور التجميلية من طحن صخور العلا لاستخراج 150 لونا، للحفاظ على الاتساق الطبيعي في المنظر العام.
شباب الوطن في #العلا محمد بن حسين، ماجد المطلق، راكان العنزي، راكان أبو سميح و ناصر العنزي هم نواة الفريق المتخصص في إزالة الجرافيتي.
شاركونا صور ومواقع الكتابات على الصخور ومواقع التراث لجدولة معالجتها: hammayah@rcu.gov.sa @alulaphoto pic.twitter.com/GLvDxgwCYO
— الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) July 8, 2020
وفق “أخبار 24”.