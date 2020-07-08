وقّعت أمانة منطقة عسير، اليوم (الأربعاء)، عقداً استثمارياً بقيمة 1.4 مليون ريال لإنشاء وتشغيل حديقة حيوانات على طريق الملك عبد الله بمدينة أبها على مساحة 300 ألف متر.
وأوضح أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة تهدف من خلال هذا العقد إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها، تماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المزيد من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال وفق احتياجات المنطقة، للإسهام في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي والاستثماري.
وفق “أخبار 24”.