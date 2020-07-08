أصبح خليج أبحر الواقع في الكورنيش الشمالي لجدة يمثل وجهة سياحية ساحرة ومتنفسا مفضلا للكثير من العوائل لقضاء الأوقات الممتعة، لتميزه باعتدال الحرارة والهواء العليل، خاصة خلال فصلي الربيع والخريف.
ويتصدر خليج أبحر الواجهات السياحية بجدة، خاصة أنه يوفر الخصوصية المناسبة لممارسة الرياضات البحرية بمختلف أنواعها، من السباحة ورياضة الغوص وركوب الدبابات البحرية والقوارب السريعة.
وتكثر على جوانب الخليج، الذي يبلغ طوله 11 كيلومترا، المنتجعات والفنادق والنزل السياحية، وتوفر الخدمات والمرافق، من جلسات حديثة متراصة على طول الشاطئ، إضافة للملاهي وألعاب الأطفال الترفيهية ووجود الأكشاك التي توفر حاجيات المصطافين وطلباتهم من المواد الاستهلاكية ومستلزمات البحر.
ووفق تقرير لوكالة الأنباء السعودية (واس)، يوجد بخليج أبحر شاطئ الإسكندرية المفضل لعدد كبير من العوائل والشباب، حيث الأجواء الجميلة والصافية على الشاطئ الرملي، واستمتاعهم بوسائل الترفيه المتاحة والمنشآت والمرافق المختلفة، العاملة في قطاعات السياحة والترفيه.
وتمثل رياضة ركوب الأمواج طابعاً خاصاً بالخليج لأصحاب المهارة العالية ومن يعرفون معالمه وطرق المشي فيه، حتى يتم الاستمتاع بممارسة هذه الرياضة بطريقة آمنة.
وفق “أخبار 24”.