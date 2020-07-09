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أخبار محلية > “حساب المواطن” يُعلن إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو في حسابات المستفيدين
09/07/2020   6:53 ص

“حساب المواطن” يُعلن إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو في حسابات المستفيدين

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أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو الجاري في الحسابات البنكية للمستفيدين من البرنامج.

ونوه البرنامج إلى أنه سيستمر في إيداع الدعم للمُستفيدين المكتملة طلباتهم، حتى نهاية اليوم (الخميس).

“حساب المواطن” يُعلن إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو في حسابات المستفيدين

أخبار محلية
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