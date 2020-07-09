“حساب المواطن” يُعلن إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو في حسابات المستفيدين

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أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو الجاري في الحسابات البنكية للمستفيدين من البرنامج.
ونوه البرنامج إلى أنه سيستمر في إيداع الدعم للمُستفيدين المكتملة طلباتهم، حتى نهاية اليوم (الخميس).
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج