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أخبار محلية > مسنة سعودية عمرها 106 أعوام بالطائف تتعافى من “كورونا” وتغادر العزل الطبي
09/07/2020   6:55 ص

مسنة سعودية عمرها 106 أعوام بالطائف تتعافى من “كورونا” وتغادر العزل الطبي

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تعافت مواطنة مسنة تبلغ من العمر 106 أعوام من فيروس كورونا المستجد بعد إصابتها به هي وأبناؤها وأحفادها، لتغادر العزل بمجمع الملك فيصل الطبي في الطائف، وتصبح أكبر معمرة تتعافى من هذا الفيروس.

ومكثت السيدة المسنة – وهي من قبيلة جدارة بمركز بني سعد- 21 يوماً في العزل الطبي، ومنَّ الله عليها بالشفاء وفقاً لـ “سبق”، ولديها ابن عمره 70 عاماً وابنة عمرها 60 عاماً وأحفاد مصابون بأمراض مزمنة كالقلب، تماثلوا جميعاً للشفاء وغادروا المستشفى.

وقال أحد أحفاد السيدة إنه لم يُعرف مصدر الإصابة، لكن المرجح أنها حدثت عن طريق المخالطة، مبيناً أنهم جميعاً سعداء جداً لشفاء جدتهم أكثر من سعادتهم لأنفسهم.

مسنة سعودية عمرها 106 أعوام بالطائف تتعافى من “كورونا” وتغادر العزل الطبي

أخبار محلية
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