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أخبار محلية > بالفيديو.. شابان يحوّلان مزرعة العائلة بعسير لمنتزه يضم مقاهي ومطاعم جاذبة للزوار
09/07/2020   6:56 ص

بالفيديو.. شابان يحوّلان مزرعة العائلة بعسير لمنتزه يضم مقاهي ومطاعم جاذبة للزوار

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نجح شابان من قرية بني مازن بمنطقة عسير، في إنشاء مشروع سياحي، من خلال تحويل مزرعة تملكها العائلة مساحتها 14 ألف متر، إلى منتزه يضم مقاهي ومطاعم وأماكن مفتوحة اجتذبت عدداً كبيراً من الزوار.

وقال الشابان محمد بن رفدان ومحمد المازني في لقاء لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن المزرعة كانت قديمة وشبه مهملة، وأنهما أحبا استثمارها في مشروع سياحي، وتمكنا من إقناع باقي أفراد عائلتهما.

وأضافا أنهما بدآ بإنشاء مقهى بسيط في صيف عام 1439 هـ ووجدا إقبالاً كبيراً، وبدآ بعدها في التوسع وإنشاء المزيد من المقاهي والمطاعم.وفق “أخبار 24”.

وبينا أن الكثير من الأشخاص يعملون في المشروع وهناك أسر منتجة تقوم بصنع الحلويات والمواد الغذائية التي تقدم للزوار، وأنهما يتطلعان للمزيد لدعم السياحة السعودية.

بالفيديو.. شابان يحوّلان مزرعة العائلة بعسير لمنتزه يضم مقاهي ومطاعم جاذبة للزوار

أخبار محلية
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