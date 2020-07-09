نجحت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير في انتشال جـثة مواطن ثلاثيني سقط في منطقة وعرة بعين الذيب في مركز السودة، يوم أمس (الأربعاء).
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير النقيب محمد السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغاً عن الـحادثة، لتباشر الفرق اللازمة الموقع، ونجحوا بانتشال الجـثة، حيث أدى سقوط المواطن من جبل مرتفع لوفاته، وسلمت الحـادثة لجهات الاختصاص.
وأهاب النقيب محمد السيد بالجميع توخي الحيطة والحذر عند القيام برحلات تنزه بري، وعدم المجازفة بالصعود لمناطق مرتفعة تجنباً لوقوع أي مخاطر.
وفق “أخبار 24”.