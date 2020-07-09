بالفيديو.. “الزعاق”: احذروا من كثرة الثعابين والعقارب هذه الأيام

حذر الخبير الفلكي خالد الزعاق، من كثرة الثعابين والعقارب في هذه الأيام كونها الأشد حرارة في السنة، مبيناً أن حرارة الصيف تكون في موسمي جمرة القيظ وجدحة القيظ.
وقال الزعاق إن شدة حرارة القيظ ترجع لسببين، الأول هو منخفض الهند الموسمي، والثاني هو أن شعاع الشمس يسقط بشكل عمودي أو شبه عمودي، وتكون الحرارة قادمة من وجه السماء وباطن الأرض.
وأضاف عبر مقطع فيديو على “تويتر”، أن من علامات اشتداد الحرارة احمرار رؤوس الأثل وكثرة الضبان، مشيراً إلى أن الثعابين والعقارب تتخذ من الظلال مأوى.
نعيش في شدة أيام القيظ pic.twitter.com/PZHPwWtwy8
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) July 8, 2020
وفق “أخبار 24”.