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أخبار محلية > بالفيديو.. “الزعاق”: احذروا من كثرة الثعابين والعقارب هذه الأيام
09/07/2020   6:59 ص

بالفيديو.. “الزعاق”: احذروا من كثرة الثعابين والعقارب هذه الأيام

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حذر الخبير الفلكي خالد الزعاق، من كثرة الثعابين والعقارب في هذه الأيام كونها الأشد حرارة في السنة، مبيناً أن حرارة الصيف تكون في موسمي جمرة القيظ وجدحة القيظ.

 وقال الزعاق إن شدة حرارة القيظ ترجع لسببين، الأول هو منخفض الهند الموسمي، والثاني هو أن شعاع الشمس يسقط بشكل عمودي أو شبه عمودي، وتكون الحرارة قادمة من وجه السماء وباطن الأرض.

 وأضاف عبر مقطع فيديو على “تويتر”، أن من علامات اشتداد الحرارة احمرار رؤوس الأثل وكثرة الضبان، مشيراً إلى أن الثعابين والعقارب تتخذ من الظلال مأوى.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الزعاق”: احذروا من كثرة الثعابين والعقارب هذه الأيام

أخبار محلية
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