“الشيخ” يوجه نصيحة إلى إدارة “الاتحاد” بعد بيان فهد المولد

وجه الإعلامي الرياضي، محمد الشيخ، نصيحة إلى إدارة وجماهير نادي الاتحاد، وذلك بعد البيان الذي أصدره اليوم، بشأن واقعة ترك لاعبه فهد المولد لمعسكر الفريق بمدينة أبها، بحجة وجود متأخرات مالية لصالحه لدى إدارة النادي.
وقال “الشيخ”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نصيحتي للاتحاديين؛ إدارة ومحبين.. قضية فهد المولد ينبغي أن تعالج بهدوء وعقلانية واحترافية؛ يعني بالتي هي أحسن”.
وتابع: “دونما تصعيد وفرد عضلات، من جميع الأطراف لمصلحة الاتحاد أولاً وأخيرًا، ولا يجرنكم أحد لاتخاذ خيارات سيئة، هم أصلاً لا يجرؤون على اتخاذها مع لاعبيهم أجانب ومحليين!”.وفق “أخبار 24”.
وقال النادي، في بيان نشره عبر حسابه على “تويتر”: “يود مجلس الإدارة أن يوضح للعموم بأنه لا توجد للاعب من الناحية الحسابية، أي متأخرات مالية أو مستحقات لدى النادي حسب العقد المبرم بينه وبين النادي”.
نصيحتي للاتحاديين؛ إدارة و محبين.. قضية فهد المولد ينبغي أن تعالج بهدوء وعقلانية واحترافية؛ يعني بـ “التي هي أحسن”، دونما تصعيد وفرد عضلات، من جميع الأطراف لمصلحة الاتحاد أولاً وأخيرًا، ولا يجرنكم أحد لاتخاذ خيارات سيئة، هم أصلاً لا يجرؤون على اتخاذها مع لاعبيهم أجانب ومحليين !.
— محمد الشيخ (@mhalshaikh) July 8, 2020