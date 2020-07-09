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اخبار رياضية > مران الأهلي: تدريبات على سرعة نقل الكرة.. والاستحواذ تحت ضغط
09/07/2020   1:34 م

مران الأهلي: تدريبات على سرعة نقل الكرة.. والاستحواذ تحت ضغط

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واصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعبه الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تحت إشراف المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش.

واستهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك، قبل أن يؤدي لاعبو الفريق مران التحكم بالكرة والتمرير السريع.

وعمد المدرب خلال المران لإجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي ركز فيه على الاستحواذ تحت ضغط وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة. وفق “أخبار 24”.

وقسّم المدرب عناصر الفريق إلى 3 مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب؛ حيث تم تنفيذ عدد من التدريبات التكتيكية.

وقام اللاعبون بإشراف من مدرب الفريق بإجراء تدريبات تنافسية ركزت على سرعة الاستلام والتسليم وبناء اللعب.

مران الأهلي: تدريبات على سرعة نقل الكرة.. والاستحواذ تحت ضغط

اخبار رياضية
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