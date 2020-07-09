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اخبار رياضية > محمد نور ينهي أزمة “المولد” مع “الاتحاد”.. وهذا موعد عودته
09/07/2020   1:35 م

محمد نور ينهي أزمة “المولد” مع “الاتحاد”.. وهذا موعد عودته

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كشفت مصادر صحفية، الأربعاء، تطورات جديدة بشأن أزمة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد، فهد المولد، مع ناديه، بعدما ترك معسكر الفريق بحجة وجود متأخرات مالية لصالحه لدى إدارة النادي.

وقالت مصادر، لبرنامج “الحصاد الرياضي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “محمد نور يحتوي وينهي مشكلة لاعب الاتحاد فهد المولد مع ناديه ومتوقع عودته للنادي خلال يومين”.

وأصدر نادي الاتحاد، بيانًا اليوم، بشأن واقعة ترك فهد المولد لمعسكر الفريق بمدينة أبها، بحجة وجود متأخرات مالية لصالحه لدى إدارة النادي، ورغبته في تسلمها قبل أن يعود إلى التدريبات. وفق “أخبار 24”.

محمد نور ينهي أزمة “المولد” مع “الاتحاد”.. وهذا موعد عودته

اخبار رياضية
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