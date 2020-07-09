“دوري الأبطال” يُوجه طلبًا لجماهيره بشأن “خربين”

وجّه الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا، طلبًا إلى متابعيه، بشأن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، السوري عمر خربين، والذي يتنافس على أساطير سوريا في تاريخ البطولة القارية.
وكتب حساب دوري أبطال آسيا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هل تعتبرون عمر خربين، أفضل لاعب سوري بتاريخ دوري أبطال آسيا.. صوتوا له الآن”.
وسلط الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، في وقت سابق، الضوء على أبرز 5 لاعبين من سوريا في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وأوضح أن الاستفتاء بدأ من السادس وسيستمر حتى الأحد المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري. وفق “أخبار 24”.
ويتنافس على أساطير سوريا في تاريخ دوري أبطال آسيا كل من؛ مهاجم الأهلي عمر السومة، نجم الهلال عمر خربين، جهاد الحسين الذي تألق مع الكرامة والتعاون، نجم الكرامة عاطف جنيات ونجم العربي الكويتي فراس الخطيب.
أفضل لاعب آسيوي 2017 👑
هداف نسخة 2017 🔝
هل تعتبر @khrbinomar77 هو أفضل لاعب سوري في تاريخ #دوري_أبطال_آسيا؟ صوّت الآن 👇
— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) July 8, 2020