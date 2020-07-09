رسميًا.. الآسيوي يحدد موعد مباريات دوري الأبطال بـ”نظام جديد”

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا اليوم (الخميس) أنه سيتم استئناف منافسات دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب” حتى نهاية الدور نصف النهائي في دولة واحدة خلال الفترة 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر.
كما حدد مواعيد المباريات الإقصائية التي تقام من مباراة واحدة، وموعد النهائي الذي يحتضنه غرب القارة يوم 5 ديسمبر المقبل.
وبحسب الاتحاد فإن مواعيد المباريات من دور المجموعات وحتى قبل النهائي بنظام التجمع ستكون كالتالي:
دور المجموعات: 14 ـ 24 سبتمبر.
ثمن النهائي: 26 ـ 27 سبتمبر.
ربع النهائي: 30 سبتمبر.
نصف النهائي: 3 أكتوبر.
ولم يستقر الاتحاد الآسيوي بعد على الدولة المستضيفة للمباريات، إذ تم فتح باب الترشح للدول الراغبة في احتضانها . وفق “أخبار 24”.