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اخبار رياضية > رسميًا.. الآسيوي يحدد موعد مباريات دوري الأبطال بـ”نظام جديد”
09/07/2020   1:38 م

رسميًا.. الآسيوي يحدد موعد مباريات دوري الأبطال بـ”نظام جديد”

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا اليوم (الخميس) أنه سيتم استئناف منافسات دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب” حتى نهاية الدور نصف النهائي في دولة واحدة خلال الفترة 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر.

كما حدد مواعيد المباريات الإقصائية التي تقام من مباراة واحدة، وموعد النهائي الذي يحتضنه غرب القارة يوم 5 ديسمبر المقبل.

وبحسب الاتحاد فإن مواعيد المباريات من دور المجموعات وحتى قبل النهائي بنظام التجمع ستكون كالتالي:
دور المجموعات: 14 ـ 24 سبتمبر.
ثمن النهائي: 26 ـ 27 سبتمبر.
ربع النهائي: 30 سبتمبر.
نصف النهائي: 3 أكتوبر.

ولم يستقر الاتحاد الآسيوي بعد على الدولة المستضيفة للمباريات، إذ تم فتح باب الترشح للدول الراغبة في احتضانها . وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. الآسيوي يحدد موعد مباريات دوري الأبطال بـ”نظام جديد”

اخبار رياضية
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