بالصور.. أمير القصيم يدشن مركز الفحص الموسع في بريدة ويطّلع على التجهيزات الطبية

دشن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل أمس (الأربعاء)، مركز الفحص الموسع بالمنطقة، الذي يأتي ضمن مبادرات وزارة الصحة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.
واطلع الأمير فيصل على مراحل الفحص من خلال غرف الاستقبال، وعلى سيارة الفحص المتنقلة والمخصصة لفحص المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء محافظات ومراكز المنطقة التابعة لها، سواء كانوا يشعرون بأعراض فيروس كورونا أو لا يشعرون.
وأكد أن مركز الفحص الموسع جاء تعزيزاً لخدمة المواطنين والمقيمين لتحقيق أعلى درجات السرعة في إجراءات الفحص عبر العربات، مشيراً إلى أن وزارة الصحة قدمت العديد من المبادرات والجهود خلال هذه الجائحة بالمنطقة.
وأشاد بطاقة المركز التي تصل إلى فحص 90 حالة يومياً إضافة إلى من يتم فحصهم بالعربة المتنقلة في محافظات ومراكز المنطقة، مثمناً ما يقدمه أبطال الصحة الذين يقفون 24 ساعة لراحة وخدمة المرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية.
وفق “أخبار 24”.