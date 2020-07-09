أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب، اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، بطرح شركتين من شركات المطاحن الأربعة.
وقال المركز والمؤسسة في بيان إنه تم طرح كامل حصص شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثالثة لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص، حيث تمت ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى.
وذكر البيان أنه تمت ترسية عملية بيع شركة المطاحن الأولى لتحالف “رحى – الصافي”، بمبلغ 2 مليار و27 مليون ريال، بينما تمت ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثالثة لتحالف “الراجحي– الغرير– مسافي”، بأكثر من 750 مليون ريال.وفق “أخبار 24”.
وأبان أن إتمام البيع ونقل ملكية الشركات إلى أصحاب العروض الفائزة يخضع لعدد من المتطلبات القانونية التي يستوجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة.
وأوضح أنه سيتم قريباً إطلاق عملية التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق لكل من شركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الرابعة.