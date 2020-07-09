“فلكية جدة”: كوكب الزهرة يظهر غدًا للعين المجردة ‏كقطعة من الماس

توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن يصل كوكب الزهرة صبيحة يوم غد الجمعة 10 يوليو 2020م، إلى ذروة لمعانه في ما يسمى (أعظم قدر من الإضاءة).
وأشار إلى أن الكوكب سيكون ألمع 30 مرة من نجم الشعرى ويرصد بسهولة باتجاه الأفق الشرقي بالعين المجردة قبل شروق الشمس، إذ سيبدو للعين المجردة كقطعة من الألماس براقة معلقة بقبة السماء وعند رؤيته من خلال التليسكوب سيبدو قرصه كهلال.
وبيّن أبو زاهرة أن أقصى لمعان للزهرة يأتي بعد 36 يوما من وصوله إلى الاقتران السفلي في الثالث من يونيو الماضي وقبل 36 يوما من وصوله إلى استطالته العظمى الغربية الصباحية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن كوكب الزهرة يكون في قمة لمعانه عندما يكون قرصه مضاء بنسبة 25 ٪ فقط بضوء الشمس وليس مضاء بالكامل، والسبب أن الكوكب يكون أقرب إلى الأرض في ذلك الوقت.