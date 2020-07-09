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أخبار محلية > “فلكية جدة”: كوكب الزهرة يظهر غدًا للعين المجردة ‏كقطعة من الماس
09/07/2020   1:42 م

“فلكية جدة”: كوكب الزهرة يظهر غدًا للعين المجردة ‏كقطعة من الماس

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توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ‏يصل كوكب الزهرة صبيحة يوم غد الجمعة 10 ‏يوليو 2020م، إلى ذروة لمعانه في ما يسمى (أعظم قدر ‏من الإضاءة).‏

وأشار إلى أن الكوكب سيكون ألمع 30 مرة من نجم الشعرى ‏ويرصد بسهولة باتجاه الأفق الشرقي بالعين المجردة قبل شروق ‏الشمس، إذ سيبدو للعين المجردة كقطعة من الألماس براقة معلقة ‏بقبة السماء وعند رؤيته من خلال التليسكوب سيبدو قرصه كهلال‎.

وبيّن أبو زاهرة أن أقصى لمعان للزهرة يأتي بعد 36 يوما ‏من وصوله إلى الاقتران السفلي في الثالث من يونيو الماضي ‏وقبل 36 يوما من وصوله إلى استطالته العظمى الغربية ‏الصباحية‎. وفق “أخبار 24”.

‎ ولفت إلى أن كوكب الزهرة يكون في قمة لمعانه عندما يكون قرصه مضاء بنسبة 25 ٪ فقط بضوء الشمس وليس ‏مضاء بالكامل، والسبب أن الكوكب يكون أقرب إلى الأرض في ‏ذلك الوقت‎.

“فلكية جدة”: كوكب الزهرة يظهر غدًا للعين المجردة ‏كقطعة من الماس

أخبار محلية
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