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أخبار محلية > استعداداً لموسم الحج.. مدير الأمن العام يرأس الاجتماع المشترك للجهات المختلفة المشاركة في خدمة الحجاج
09/07/2020   1:45 م

استعداداً لموسم الحج.. مدير الأمن العام يرأس الاجتماع المشترك للجهات المختلفة المشاركة في خدمة الحجاج

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رأس معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد الحربي، الاجتماع المشترك للجهات الحكومية المدنية والعسكرية المشاركة في حج هذا العام 1441هـ، لبحث الخطط التنفيذية الأمنية والخدمية لجميع الجهات.

وأكد مدير الأمن العام خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بجدة أن المملكة تولي فريضة الحج كامل عنايتها وتعمل على تحقيق الراحة الكاملة لضيوف الرحمن لتأدية المشاعر بكل يسر وسهولة وأمان.

وأبان أنه على الرغم من خصوصية حج هذا العام والتي تراعي الاشتراطات الصحية لحماية ضيوف الرحمن وضمان سلامتهم من الإصابة بفيروس “كورونا” فإنه يأتي امتدادا لما تبذله حكومة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين والمحافظة عليهم. وفق “أخبار 24”.

وجرى خلال الاجتماع، طرح عددٍ من التوصيات التي تكفل توفير أقصى مقومات السلامة والأمان لحجاج بيت الله الحرام لأداء شعائر ومناسك الحج في أجواء صحية وإجراءات آمنة في ظل الظروف الاستثنائية لهذا العام.

استعداداً لموسم الحج.. مدير الأمن العام يرأس الاجتماع المشترك للجهات المختلفة المشاركة في خدمة الحجاج

أخبار محلية
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