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أخبار المناطق > “شرطة الشرقية”: ضبط 6 مواطنين قاموا بالسطو على المنازل وتنفيذ سرقات بقيمة 1.4 مليون ريال
09/07/2020   1:47 م

“شرطة الشرقية”: ضبط 6 مواطنين قاموا بالسطو على المنازل وتنفيذ سرقات بقيمة 1.4 مليون ريال

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تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 مواطنين في محافظة الأحساء، ارتكبوا 46 قضية جنائية، والسطو على المنازل وسرقة أموال ومصوغات ذهبية منها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب محمد الدريهم، أن المتورطين في العقدين الثالث والرابع من العمر، مبينا أن قيمة سرقاتهم قُدرت بحوالي 1.4 مليون ريال.

وأضاف أنه تم ضبط بعض المبالغ المالية والمصوغات الذهبية بحوزتهم، بالإضافة إلى أسلحة نارية يستخدمونها أثناء تنفيذ جرائمهم، لافتا إلى أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

“شرطة الشرقية”: ضبط 6 مواطنين قاموا بالسطو على المنازل وتنفيذ سرقات بقيمة 1.4 مليون ريال

أخبار المناطق
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