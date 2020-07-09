بعد بلاغ من مواطنة.. إغلاق “هايبر ماركت” شهير بجدة بسبب إصابة أحد العاملين فيه بـ”كورونا”

أغلقت أمانة محافظة جدة هايبر ماركت شهيراً؛ وذلك بسبب إصابة أحد العاملين فيه بفيروس “كورونا”، وعدم تقيد المنشأة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند رصد حالات الإصابة.
وقال وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، إن بلدية الشرفية بالمحافظة تلقت بلاغاً من مواطنة، أفادت خلاله بسماعها عن إصابة أحد العاملين بالهايبر ماركت بكورونا.
وأبان أن مراقبي البلدية باشروا الموقع على الفور حيث جرى التأكد من صحة البلاغ، لافتاً وفقاً لصحيفة “سبق” إلى أنه تم إغلاق الموقع لعدم اتباعه الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند رصد حالة إصابة بداخل المنشأة.
وأبان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الهايبر ماركت، مشيداً بما قامت به المواطنة، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يرصدونها.