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أخبار محلية > “شؤون الحرمين”: تعيين زوج الممرضة “نجود” في وكالة ‏المسجد النبوي
09/07/2020   6:24 م

“شؤون الحرمين”: تعيين زوج الممرضة “نجود” في وكالة ‏المسجد النبوي

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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ‏الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قرارًا بتعيين ‏زوج الممرضة “نجود”، تركي الخيبري موظفًا في ‏وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي.‏

وأوضح السديس أن قرار التعيين جاء نظير ما قدمته زوجته ‏الممرضة نجود الخيبري من تضحية إنسانية، إذ وافتها المنية ‏بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).‏

وكان أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن ‏سلمان، دشن بحضور وزير الصحة، الدكتور توفيق ‏الربيعة مساء أمس (الأربعاء) مركز نجود الطبي، ‏بالمدينة المنورة‎ .وفق “أخبار 24”.

وأطلقت وزارة الصحة اسم “نجود” على المركز ‏تقديراً لما قدمته الممرضة نجود خليل الخيبري، ‏والتي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ‏أثناء عملها.‏‎

“شؤون الحرمين”: تعيين زوج الممرضة “نجود” في وكالة ‏المسجد النبوي

أخبار محلية
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