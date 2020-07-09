وزير الثقافة يعين “دينا أمين” رئيساً تنفيذياً لهيئة الفنون البصرية

أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قراراً بتعيين دينا أمين رئيساً تنفيذياً لهيئة الفنون البصرية، التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ رؤية الوزارة تجاه قطاع الفنون البصرية ودعم وتمكين العاملين في هذا المجال.
وستعمل هيئة الفنون البصرية، وهي واحدة من 11 هيئة ثقافية أطلقتها الوزارة مؤخراً لإدارة القطاع الثقافي بمختلف مساراته الإبداعية، على تنظيم قطاع الفنون البصرية وتطويره، عبر وضع استراتيجية خاصة، ودعم وتمكين المواهب الناشطة فيه.
كما ستعمل الهيئة على تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى المرتبط بالفنون البصرية والاستثمار فيه، ودعم حماية حقوق الملكية الفكرية، بجانب إقامة الدورات والبرامج المهنية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن دينا أمين من الخبرات الوطنية المتخصصة في الفنون البصرية، وحاصلة على بكالوريوس الفنون والهندسة المعمارية من أمريكا، وحاصلة على دورات تدريبية في أمريكا، ولديها خبرة عملية في هذا المجال تمتد لأكثر من 20 عاماً، وتقلدت العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الفنون البصرية.