شاحنة تلوث أحد الطرق بالخرسانة أثناء سيرها.. وفيديو يقود “المرور” لضبط قائدها

تمكن مرور محافظ خميس مشيط من ضبط سائق خلاط خرسانة، أظهره مقطع فيديو نشره أحد المواطنين، وهو يقود بإهمال والخرسانة تتدفق من مركبته على الشارع دون اكتراث منه.
وأوضح المرور، أنه تمكن من التوصل لسائق المركبة “خلاط الخرسانة” الذي أظهره مقطع الفيديو، وجرى ضبطه وتطبيق اللازم بحقه وفق نظام المرور، تمهيداً لإحالته إلى بلدية محافظة خميس مشيط.
وكان مواطن نشر مقطع فيديو قال إنه صوره في أحد شوارع محافظة خميس، يوثق مخالفة سائق مركبة “خلاط خرسانة” يسير في طريق عام وكميات من حمولته الخرسانة المخلوطة تتدفق على الطريق، مسببة تشوهات في الطريق، بالإضافة إلى أنها تشكل خطرا على مستخدمي الطريق.
وفق “أخبار 24”.