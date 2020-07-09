أعلنت كلية الملك فهد الأمنية استكمال إجراءات ‏القبول المبدئي ‏لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم ‏‏50.‏

وأشارت إلى أن الاختبارات والفحوصات تأتي في ‏ظل تطبيق كافة ‏الإجراءات والتدابير الاحترازية ‏للوقاية من فيروس كورونا‎ .‎

وتبدأ الإجراءات بالكشف الحراري عن بعد، ثم محاضرة تعريفية ‏بكيفية أداء الاختبارات والفحوصات، ومنها قياس الطول ‏والوزن، ثم الكشف الطبي.‏

وبعد اجتياز كافة الفحوصات بنجاح، يتم عرض الطالب على ‏لجنة مشكلة من تخصصات عدة، لاختبار قدراته في المعلومات ‏العامة والتعرف على السمات الشخصية.

كلية الملك فهد الأمنية

كلية الملك فهد الأمنية

كلية الملك فهد الأمنية

وفق “أخبار 24”.