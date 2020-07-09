أعلنت كلية الملك فهد الأمنية استكمال إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 50.
وأشارت إلى أن الاختبارات والفحوصات تأتي في ظل تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .
وتبدأ الإجراءات بالكشف الحراري عن بعد، ثم محاضرة تعريفية بكيفية أداء الاختبارات والفحوصات، ومنها قياس الطول والوزن، ثم الكشف الطبي.
وبعد اجتياز كافة الفحوصات بنجاح، يتم عرض الطالب على لجنة مشكلة من تخصصات عدة، لاختبار قدراته في المعلومات العامة والتعرف على السمات الشخصية.
استكمال إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) بكلية الملك فهد الأمنية،
في ظل تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا . pic.twitter.com/KrKAO2yH5d
— كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) July 9, 2020
وفق “أخبار 24”.