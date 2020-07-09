دشّنت شركة مطارات الرياض مشروع استخدام “تقنية التحليل التفاعلي لمراقبة التباعد الاجتماعي” في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، كأول مطار في منطقة الشرق الأوسط تُطبق فيه هذه التقنية.
وتهدف خطوة إدخال “تقنية التحليل التفاعلي لمراقبة التباعد الاجتماعي” للحد من تفشي جائحة “كورونا”، بتطبيق الاحترازات الوقائية والصحية على مبدأ التباعد الاجتماعي، وذلك بهدف ضمان سلامة المسافرين.
وأوضحت “مطارات الرياض” أن تطبيق هذه التقنية الذكية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض بدأ تدريجياً، من الصالة الداخلية “5”، وهي تقوم على استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة التباعد الاجتماعي، وتتبع المسافات بين المسافرين، وتحديد مواقع الازدحام وإطلاق تنبيهات فورية للفرق التشغيلية.
وفق “أخبار 24”.