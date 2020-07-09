هل فيروس “كورونا” ينتقل عبر الهواء؟.. “متحدث الصحة” يوضح

علّق متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على تصريح منظمة الصحة العالمية المتداول حول إمكانية انتقال فيروس “كورونا” عبر الهواء، وأنه قد تكون هناك جزيئات منه عالقة ومتطايرة في الهواء.
وقال العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم (الخميس)، إنه من المهم معرفة أن هذا الفيروس مستجد وأن الأبحاث حوله مستمرة، ولكن الثابت علميا حتى الآن أن طرق الانتقال الرئيسية للفيروس تتمثل في الرذاذ الخارج عبر العطاس أو السعال، ومن الأسطح الملوثة، أو من خلال المعالجات التي تتم داخل غرف العناية المركزة خلال تركيب أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأبان أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى إمكانية انتقال الفيروس عبر الهواء، وأن ذلك أمر غير مستبعد، ولكن لا يمكن الجزم به حتى الآن. وفق “أخبار 24”.
وأكد العبدالعالي أن وزارة الصحة تحرص دائماً على توفير أي معلومات تستجد حول الفيروس ونتائج الدراسات التي يتم التوصل إليها في هذا الشأن أولاً بأول وتمليكها للجميع.
فيديو | هل #فيروس_كورونا ينتقل عبر الهواء حسب تصريحات #الصحة_العالمية؟#الإخبارية pic.twitter.com/L5weMRpJt6
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 9, 2020