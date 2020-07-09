متحدث الصحة: جائحة “كورونا” قد تطول أو تقصر.. والمهم الآن هو التوازن في التعامل معها

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الفترة المقبلة من الجائحة قد تطول أو تقصر، وإنه لا أحد يستطيع تحديد ذلك، وإن الجميع الآن في حالة رصد وترقب.
وأوضح العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي عن الفيروس اليوم (الخميس)، أن الناس الآن في طرفي نقيض؛ هنالك من لديهم قلق وهلع من انتشار الفيروس، وهناك فئة أخرى تستهتر ولا تبالي بالأمر ولا تلتزم بالإجراءات الاحترازية، وتعرّض نفسها وغيرها للخطر.
وأضاف أنه من المهم أن يفهم الجميع أن التعامل الأمثل مع هذه الجائحة يكمن في التوازن بين حالتي الهلع وعدم اللامبالاة، مشيراً إلى أنه يجب عدم الإفراط في واحدة والتفريط في أخرى، وأن يتم التعامل مع الأمر الواقع بتوازن وبحذر. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه بالإمكان التعايش مع الجائحة والعودة للحياة الطبيعية بحذر وسلوكيات تقينا من الخطر، مثل التباعد الاجتماعي وتغطية الفم والأنف والحرص على النظافة.
فيديو | كيفية التعامل والتعايش مع جائحة #كورونا #الإخبارية pic.twitter.com/U2bbbs3oHm
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 9, 2020