“الصحة” توضح سبب ارتفاع الإصابات في منطقة حائل

أجاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن سؤال حول سبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل خلال الأيام الماضية.
وقال العبدالعالي إن معظم الانتشارات المرصودة مؤخراً للفايروس في بعض المناطق بما فيها منطقة حائل تعود إلى المخالطة المجتمعية، وعدم التزام بعض أفراد المجتمع بالسلوكيات الصحيحة.
فيديو | متحدث #الصحة: المخالطة المجتمعية سبب ارتفاع إصابات #فيروس_كورونا في #حائل #الإخبارية pic.twitter.com/snTuBDOsEP
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 9, 2020
وفق “أخبار 24”.