منهم 12 وفاة بالرياض.. تعرّف على أماكن وفاة الـ 41 المعلن عنهم اليوم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2100 حالة وفاة.
وأوضحت أن المتوفين توزعوا في مدن المملكة؛ حيث توفي 12 منهم في الرياض، و9 في مكة المكرمة، و4 في كل من جدة والمدينة المنورة، و3 في الطائف، واثنان في بريدة، ومتوفى واحد في كل من خميس مشيط والسليل والهفوف وسكاكا وأحد رفيدة وجازان وتبوك. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 3183 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 223327 حالة.