فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة 64 بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي هذا العام 1441هـ من حملة الثانوية العامة للالتحاق بالدورة رقم 64 بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية.
واشترطت الإدارة على المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وحسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ولائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
كما يُشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني) ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 1441هـ (انتظام نهاري)، ولا يُقبل خريجو الأعوام السابقة، وأن تتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم. وفق “أخبار 24”.
وألا يقل المعدل التراكمي عن 80% في مؤهل الثانوية العامة، وألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن 17 سنة ولا يزيد على 22 سنة، وأن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وحاصلا على درجة لا تقل عن 70%، وأن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي وحاصلاً على درجة لا تقل عن 65% للمسار (العلمي / العلوم الطبيعية) فقط، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب، وألا يكون متزوجاً بأجنبية.