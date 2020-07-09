لهذه الأسباب.. قد تكون مصاباً بكورونا وتظهر نتيجة فحصك سلبية

قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، إن الشخص يمكن أن يكون مصاباً بفيروس كورونا وتظهر نتيجته سلبية لعدة أسباب.
وأوضح – في حديث لقناة “الإخبارية” – أن من تلك الأسباب ما يتصل بوقت أخذ المسحة؛ إذ إن حساسية المسحة لن تتجاوز 30% إذا أُخذت خلال الـ 12 ساعة أو الـ 24 ساعة التالية للإصابة.
وأضاف أن من تلك الأسباب ما يتصل بالعينة نفسها، فقد تكون لم تصل للموضع الدقيق الذي تؤخذ منه، وقد تتعرض لعوامل أثناء نقلها إلى المختبرات تقلل من جودتها، كأن تتعرض للجفاف. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن نسبة العينات التي تنطبق عليها هذه الأوصاف لا تتجاوز 5% من إجمالي العينات، مشدداً على أن على أي شخص يشعر بأعراض مشابهة لأعراض الإصابة بالفيروس أن يعدّ ذاته مصاباً حتى يتأكد العكس.
فيديو | استشاري أمراض معدية: من الممكن أن تكون مصابا بـ #فيروس_كورونا والنتيجة تظهر سلبية أو العكس#الإخبارية pic.twitter.com/oWLGkpF2Ii
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2020