حمد آل الشيخ: التعليم عن بُعد ضرورة أساسية.. والمملكة شرعت فيه قبل كورونا

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن العالم يعيش اليوم واقعاً مختلفاً بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، والتي أعادت ترتيب الأولويات وتسريع إيجاد حلول بديلة لكثير من النظم التقليدية.
وأشار، خلال كلمته اليوم (الخميس) أمام المؤتمر العام للإلكسو الافتراضي نيابة عن وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، أن التعليم والعمل عن بُعد ليسا قصة جديدة على وزارة التعليم، بل ضرورة أساسية شرعت في تقديمها قبل أزمة فيروس كورونا بسنوات.
وأبان أن الجديد أثناء الجائحة تطوير الموجود من أوعية التعليم عن بُعد والتوسع فيها كماً ونوعاً لتعظيم فائدة المستفيدين، مؤكداً على إكمال المسيرة بثبات والسعي الدؤوب للنهوض بالمجالات التربوية والثقافية والعلمية في الوطن العربي الزاخرة بالمواهب والكفاءات والهمم عبر أساليب مبتكرة وطرق إبداعية.وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة الانطلاق المباشر نحو آفاق أوسع من خيارات تقنية في التعليم والعمل عن بُعد، وبمرونة أعلى وأنماط متعددة لاستمرار تدفق العملية التعليمية بدون توقف.