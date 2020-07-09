بالفيديو.. جولة في مصنع إنتاج الألواح الشمسية بالعيينة

نشرت قناة “العربية” تقريراً عن القرية الشمسية بالعيينة شمال غرب مدينة الرياض، والتي تٌشرف عليها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وتعمل القرية على توطين تقنيات الطاقة الشمسية في مجالات: إنتاج الكهرباء، وتحلية المياه المالحة، والتبريد والتكييف، والزراعة والري.
وتُعدّ القرية الشمسية أول مشروع بحثي من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويضمّ خطّ إنتاج يعمل بالروبوتات لصناعة الألواح الشمسية بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 300 ألف لوح، كما يضم المشروع حقلاً شمسيّاً يحوّل الطاقة الشمسية إلى نشاط كهربائي.
#نشرة_الرابعة | شاهد.. روبوتات تقوم بصناعة الألواح الشمسية في السعودية @H_alsufayan pic.twitter.com/4a2Bqune06
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 9, 2020
وفق “أخبار 24”.