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أخبار محلية > هل المتعافي من كورونا يفقد حاستي الشم والتذوق بشكل دائم؟.. متحدث “الصحة” يجيب
10/07/2020   10:48 ص

هل المتعافي من كورونا يفقد حاستي الشم والتذوق بشكل دائم؟.. متحدث “الصحة” يجيب

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أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عما إذا كان غياب حاستي التذوق والشم عن المتعافي من فيروس كورونا “كوفيد 19” يستمر بشكل دائم بعد التعافي.

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس (الخميس)، أن المتعافي لن يفقد حاستي الشم والتذوق بشكل دائم، وسيستعيدهما، لكن ذلك يختلف من شخص لآخر؛ فالبعض يستمر معهم فقدان الحاستين لمدة قصيرة وآخرون لأسابيع.

وأشار إلى أن الإصابات الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي تؤثر على حاستي الشم والتذوق، لكنها تظهر بشكل أكبر مع المصاب بكورونا، بحسب طبيعة العدوى.

 

وفق “أخبار 24”.

هل المتعافي من كورونا يفقد حاستي الشم والتذوق بشكل دائم؟.. متحدث “الصحة” يجيب

أخبار محلية
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