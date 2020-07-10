5 تطبيقات ذكية تمكنك من مراقبة طفلك والاطمئنان عليه.. تعرّف عليها

يحرص الكثير من الآباء على مراقبة استخدام أبنائهم للأجهزة الذكية، خوفاً من المحتوى الذي قد يطلع عليه الطفل ولا يناسب سنه، ما جعل الكثيرين يلجأون للتطبيقات لمراقبة استخدام أبنائهم للهواتف المحمولة والساعات الذكية.
ونشرت “البوابة العربية للتقنية” 5 من أبرز التطبيقات التي تساعد الآباء على مراقبة أبنائهم، وتتيح لهم كذلك تتبع خطوات أطفالهم لمعرفة ما إذا تعرضوا لأي خطر، وهي متاحة لهواتف الأندرويد وآيفون:
تطبيق “App Lock”:
يتيح إغلاق أي تطبيق في هاتف الطفل بحيث لا يمكنه الوصول إليه إلا عند إدخال رمز المرور الصحيح، وهو متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة أندرويد، لكنه ليس متاحاً لمستخدمي جهاز آيفون وآيباد، لكن يمكنهم الوصول إلى نفس المميزات عن طريق ضبط ميزات الرقابة الأبوية (Restrictions) المضمنة في نظام التشغيل.
تطبيق “Find My Kids”:
يتيح للأب ربط هاتفه بهاتف الطفل أو ساعته الذكية لتتبع موقعه في الوقت الفعلي، بالإضافة لميزات أخرى كإظهار إشعارات للأب ومعرفة التطبيقات التي يستخدمها طفله.
ويحتوي كذلك على زر طوارئ يمكن للطفل الضغط عليه وسيظهر للأب إشعار يخبره بأن طفله في خطر، إضافة لخدمة دردشة صوتية لإخباره بما يمكنه فعله للبقاء في أمان.
ويتيح التطبيق استخدامه لفترة تجريبية لمدة 7 أيام، وهو متاح عبر متجري “غوغل بلاي” و”آب ستور”.
تطبيق “Google Family Link”:
يحتوي على العديد من الميزات التي تساعد في مراقبة الطفل، مثل القدرة على رؤية جميع التطبيقات التي يستخدمها، ومعرفة موقعه الجغرافي، والاطلاع على عادات استخدامه للهاتف، والتحكم في قفل الشاشة، ومنح الإذن لشراء الألعاب أو التطبيقات من متجر التطبيقات، وهو متاح لمستخدمي أندرويد وآيفون.
تطبيق “Safe Lagoon”:
يتيح التحكم في المدة الزمنية التي يستخدم فيها الطفل التطبيقات والألعاب وحظر تنزيل أي تطبيقات بدون إذن الأب، وكذلك معرفة موقع الطفل الجغرافي، كما يستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة الرسائل النصية وحظر أرقام الاتصال غير المرغوب فيها. وفق “أخبار 24”.
ويحتوي التطبيق كذلك على فلاتر مراقبة أبوية ذكية تعمل على منع الأطفال من الدخول إلى المواقع غير الملائمة، وحمايتهم من المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرضوا لها على الإنترنت كالتنمر الإلكتروني والمراسلات غير المناسبة.
تطبيق “E SET”:
يعد من أفضل تطبيقات الرقابة الأبوية، حيث يتيح معرفة المواقع التي يزورها الطفل باستمرار وحظر المحتوى غير الملائم ومواقع التصيد على الويب تلقائياً، ومعرفة التطبيقات التي يستخدمها بشكل متكرر وكذلك الأوقات التي يستخدم فيها الجهاز أو التطبيقات.
ويتيح التطبيق كذلك تعيين حد أقصى لوقت استخدام الطفل لأي تطبيق خلال اليوم أو منع الوصول إلى تطبيقات معينة أثناء وقت الدراسة، والإشراف على التطبيقات التي يستخدمها الطفل دون حظر الوصول إليها، والموافقة على فتح موقع ويب أو تطبيق إذا أرسل الطفل إليك طلباً بذلك.