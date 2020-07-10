بالفيديو.. “الصحة” توضح طريقة تطبيق المُحيط الآمن للمُصابين بـ”كورونا” خلال العزل المنزلي

جدد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله العسيري، الدعوة إلى ضرورة الحرص على تطبيق المُحيط الآمن للمُصاب بفيروس “كورونا” المُستجد خلال فترة العزل المنزلي.
وقال العسيري، إن تطبيق المُحيط الآمن داخل العزل المنزلي هو مسؤولية الشخص المُصاب نفسه، وعليه التعامل بواقعية وعدم النظر إلى الإصابة بالمرض على أنها وصمة أو نقيصة في حقه. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه عليه النظر إلى كل مخالطيه بالمنزل على أنهم تعرضوا للإصابة، ويقوم بعزل المُصابين لمدة 10 أيام، والمُخالطين دون أعراض 14 يوماً، مع التنسيق مع عيادات “تطمن” في حال حاجتهم إلى فحوصات.
تطبيق المحيط الآمن للمصاب مهم خلال فترة العزل المنزلي حتى يساهم في حماية من حوله من انتقال العدوى. #نعود_بحذر pic.twitter.com/r0wXCwFJxo
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 9, 2020