نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة” توضح طريقة تطبيق المُحيط الآمن للمُصابين بـ”كورونا” خلال العزل المنزلي
10/07/2020   10:56 ص

بالفيديو.. “الصحة” توضح طريقة تطبيق المُحيط الآمن للمُصابين بـ”كورونا” خلال العزل المنزلي

+ = -
950

جدد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله العسيري، الدعوة إلى ضرورة الحرص على تطبيق المُحيط الآمن للمُصاب بفيروس “كورونا” المُستجد خلال فترة العزل المنزلي.

وقال العسيري، إن تطبيق المُحيط الآمن داخل العزل المنزلي هو مسؤولية الشخص المُصاب نفسه، وعليه التعامل بواقعية وعدم النظر إلى الإصابة بالمرض على أنها وصمة أو نقيصة في حقه. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه عليه النظر إلى كل مخالطيه بالمنزل على أنهم تعرضوا للإصابة، ويقوم بعزل المُصابين لمدة 10 أيام، والمُخالطين دون أعراض 14 يوماً، مع التنسيق مع عيادات “تطمن” في حال حاجتهم إلى فحوصات.

بالفيديو.. “الصحة” توضح طريقة تطبيق المُحيط الآمن للمُصابين بـ”كورونا” خلال العزل المنزلي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885101214.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.