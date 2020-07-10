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أخبار محلية > اليوم.. انتهاء التسجيل للمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج
10/07/2020   10:59 ص

اليوم.. انتهاء التسجيل للمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج

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ينتهي اليوم (الجمعة)، التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ، من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت الإثنين الماضي، فتح التسجيل في الموقع المخصص لاستقبال طلبات الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام، وذلك وفقاً للشروط الصحية والتنظيمية، مشيرة إلى أن تاريخ ظهور نتيجة مطابقة معايير الترشيح للحج ستكون في 21 من ذي القعدة 1441هـ.

يذكر أن الوزارة قد أعلنت المعايير والمحددات الرئيسة لاختيار الحجاج، مشيرة إلى أن نسبة غير السعوديين من إجمالي حجاج هذا العام ستكون 70%، وتكون نسبة السعوديين 30%، مؤكدة أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيسي لاختيار الحجاج.

وستكون الأولوية عبر اختيار من لا يعانون أي أمراض مزمنة، ولديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وتتراوح أعمارهم بين 20 – 50 سنة، ويلتزمون بالحجر الصحي قبل أداء الفريضة وبعده. وفق “أخبار 24”.

فيما سيقتصر حجّ المواطنين السعوديين هذا الموسم على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا الجديد، وسيُختارون من قاعدة بيانات المتعافين، بشرط أن تتوفر فيهم المعايير الصحية.

اليوم.. انتهاء التسجيل للمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج

أخبار محلية
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