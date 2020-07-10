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أخبار الخرج > إدارة تعليم الخرج تنفذ دورة تدريبية عن بعد بعنوان (المهارات السبع لتطوير الذات)
10/07/2020   11:05 ص

إدارة تعليم الخرج تنفذ دورة تدريبية عن بعد بعنوان (المهارات السبع لتطوير الذات)

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برعاية مدير التعليم بمحافظة الخرج د٠ خالد بن عبدالله العتيبي نفذت إدارة تعليم الخرج (وحدة تطوير الموارد البشرية) دورة تدريبية عن بعد بعنوان (المهارات السبع لتطوير الذات‬⁩) وذلك يوم الخميس الموافق ٤/ ١١/ ١٤٤١هـ بحضور (97) متدربة وكذلك دورة (التفكير الإيجابي ) الموافق يوم الخميس تاريخ ١١/١١ /١٤٤١هـ بحضور (90) متدربة والتي تستهدف الكادر الإداري من منسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج‬⁩ ( أقسام ومدارس ) ، بالتعاون مع المدربة الأستاذه حنان البدراني .

وفى الختام يقدم تعليم الخرج ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للمدربة حنان البدراني على ما قدمته من جهود وعلى حسن تعاونها وجزيل عطائها ، بارك الله لها في علمها ونفع به .

إدارة تعليم الخرج تنفذ دورة تدريبية عن بعد بعنوان (المهارات السبع لتطوير الذات)

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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