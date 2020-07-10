إدارة تعليم الخرج تنفذ دورة تدريبية عن بعد بعنوان (المهارات السبع لتطوير الذات)

برعاية مدير التعليم بمحافظة الخرج د٠ خالد بن عبدالله العتيبي نفذت إدارة تعليم الخرج (وحدة تطوير الموارد البشرية) دورة تدريبية عن بعد بعنوان (المهارات السبع لتطوير الذات) وذلك يوم الخميس الموافق ٤/ ١١/ ١٤٤١هـ بحضور (97) متدربة وكذلك دورة (التفكير الإيجابي ) الموافق يوم الخميس تاريخ ١١/١١ /١٤٤١هـ بحضور (90) متدربة والتي تستهدف الكادر الإداري من منسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج ( أقسام ومدارس ) ، بالتعاون مع المدربة الأستاذه حنان البدراني .
وفى الختام يقدم تعليم الخرج ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للمدربة حنان البدراني على ما قدمته من جهود وعلى حسن تعاونها وجزيل عطائها ، بارك الله لها في علمها ونفع به .