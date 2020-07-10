كشفت صور مسربة للتصميم الجديد لسيارات هيونداي “إلنترا”، عن أن الشركة أجرت تعديلات على السيارة وحولتها لسيارة رياضية.
وبحسب الصور المسربة، فإن تصميم “إلنترا” الجديد اختلف عن تصميمها السابق، حيث حصلت على هيكل انسيابي بواجهة مختلفة مزودة بفتحات هوائية كبيرة، بالإضافة للمسات جمالية في الفتحات التي تأتي فيها مصابيح الضباب، والانحناءات البارزة في شكل حرف “Y” على الأبواب.
كما يظهر التغيير والاختلاف في تصميم صندوق الأمتعة الخلفي، الذي صمم على شكل جناح هوائي يزيد من قوة الثبات عند السرعات العالية، بالإضافة لوحدات الإضاءة الخلفية التي تظهر على شكل خط أحمر يمتد بطول الصندوق الخلفي.
ويتوقع أن تحصل مركبة “إلنترا” الرياضية الجديدة على محركات “T-GDI” توربينة بسعة 1.6 لتر، وعزم قوته 204 أحصنة وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل، كما يتوقع أن تطرح منها نسخ هجينة تعمل على البنزين والكهرباء.
وفق “أخبار 24”.