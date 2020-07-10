“هيئة المواصفات”: تأهيل 5 جهات من القطاع الخاص لفحص مضخات الوقود

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن برنامج “تقييس” قام بتأهيل وقبول وتدريب 5 جهات من القطاع الخاص، لإجراء عمليات التحقق الميداني على أدوات القياس القانونية في مجالي مضخات الوقود والموازين.
وأبانت الهيئة أنها اشترطت على الشركاء في القطاع الخاص، تأهيل وتوظيف الكوادر الفنية الوطنية للعمل في فحوصات التحقق الميداني، مبينة وفقاً لـ “الاقتصادية” أن هذا التأهيل ساهم في توفير 19 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين.
وأشارت إلى أنها قامت بتحديث لائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة وإنشاء فرعين للبرنامج في جدة والدمام، لزيادة التوسع الجغرافي وتسهيل وصول خدمات التحقق إلى المستفيدين.
وأكدت أنها قامت بمراجعة شاملة للنموذج الرقابي على السلع المستوردة والمنتجة محليا بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.