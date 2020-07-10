العدل توضح دور أعوان القضاء والإدارة المختصة بتهيئة الدعوى في المحاكم التجارية

أوضحت وزارة العدل، أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أوكلت مهام محددة لأعوان القضاء لأدائها تتعلق جميعها بتهيئة الدعوى في المحاكم التجارية، كما حددت اللائحة مهام واختصاصات الإدارة المختصة لتهيئة الدعوى.
وأضافت الوزارة أن المهام الموكلة لأعوان القضاء في المحاكم التجارية تتضمن: أداء الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسيلم الأحكام، وإجراءات التبليغ، والأعمال المساندة لإدارة الجلسة، وإجراءات تبادل المذكرات، وإدارة قاعة الجلسات، وجميع الأعمال المتصلة بتهيئة الدعوى.
كما تتضمن مهام أعوان القضاء: صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة، وإدارة الوحدات المختصة، وإعداد التقارير التي تطلبها المحكمة، والأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة، وإدارة الدعوى وملف القضية.
فيما تتولى الإدارة المختصة لتهيئة الدعوى، إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ونطاق الأدلة، وبيان الإجراءات التي تمت قبل القيد وفق أحكام الفقرة “2” من المادة 19 من النظام.وفق “أخبار 24”.
وتتولى الإدارة أيضاً، طلب إكمال أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشير إليها في صحيفة الدعوى أو في المذكرات، بالإضافة لطلب أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل.