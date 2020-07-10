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أخبار محلية > “هيئة التقييس لدول الخليج” تقدم 7 نصائح لضمان سلامة استخدام إطارات “البالون”
10/07/2020   4:04 م

“هيئة التقييس لدول الخليج” تقدم 7 نصائح لضمان سلامة استخدام إطارات “البالون”

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قدمت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 7 نصائح لمستخدمي الإطارات الرملية “البالون” لضمان سلامة استخدام هذه الإطارات.

وقالت الهيئة إنه يجب على مستخدمي هذا النوع من الإطارات التحقق من وجود ملصق التعليمات على الإطار، وتجنب السرعة، حيث إن سرعتها القصوى لا تزيد على 130 كلم.

وأضافت أن معايرة ضغط الهواء فيها كل أسبوع ضرورية حيث إن انخفاض الهواء لا يمكن تمييزه بالعين.

وأبانت أن هذه الإطارات مخصصة للسير على الطرق الرملية وأن استخدامها على الطرق المعبدة يشكل خطورة على حياة مستخدميها، لأنها ليست مجهزة للطرق الأسفلتية، كما أنها سريعة الاستهلاك وعمرها الافتراضي لا يزيد على 6 أشهر.

إطارات "البالون"

وفق “أخبار 24”.

“هيئة التقييس لدول الخليج” تقدم 7 نصائح لضمان سلامة استخدام إطارات “البالون”

أخبار محلية
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